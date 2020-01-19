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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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ООС: через обстріли бойовиків один військовослужбовець загинув, 10 поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. 18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: через обстріли бойовиків один військовослужбовець загинув, 10 поранено

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;
неподалік Павлополя - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.

З початком цієї доби, 19 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі.

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