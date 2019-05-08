ООС: боевики осуществили два обстрела, погиб военнослужащий

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 64499 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92593 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101531 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103431 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126729 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112580 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144756 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130260 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано две вооруженные провокации со стороны противника, произошедших этой ночью на Донецком направлении. В результате погиб один украинский военный. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 ночью на Донецком направлении зафиксировано две вооруженные провокации со стороны противника. Огонь из запрещенных образцов оружия боевики пока не открывали, зато обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия оборонительные позиции украинских войск в районе Марьинки и Павлополь. В одном случае подразделения Объединенных сил открывали огонь с применением стрелкового оружия. В результате погиб один украинский военный", - сказал Мотузяник.

Напомним, 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня.

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