ООС: боевики осуществили два обстрела, погиб военнослужащий

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 ночью на Донецком направлении зафиксировано две вооруженные провокации со стороны противника. Огонь из запрещенных образцов оружия боевики пока не открывали, зато обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия оборонительные позиции украинских войск в районе Марьинки и Павлополь. В одном случае подразделения Объединенных сил открывали огонь с применением стрелкового оружия. В результате погиб один украинский военный", - сказал Мотузяник.

Напомним, 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня.



