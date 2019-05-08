ООС: бойовики здійснили два обстріли, загинув військовослужбовець

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку противника, які сталися цієї ночі на Донецькому напрямку. В результаті загинув один український військовий. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 цієї ночі на Донецькому напрямку зафіксовано дві збройні провокації з боку противника. Вогонь із заборонених зразків зброї бойовики поки не відкривали, натомість обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї оборонні позиції українських військ в районі Мар’їнки і Павлополя. В одному випадку підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь із застосуванням стрілецької зброї. В результаті загинув один український військовий", - сказав Мотузяник.

Нагадаємо, 7 травня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню.

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