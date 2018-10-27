ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. 26 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки”.
В ходе боевых действий двух военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения обороняющихся держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.
“По данным разведки, один оккупант за прошедшие сутки уничтожен и еще 7 — получили ранения. С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял”, - сообщили в пресс-центре ООС.