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ООС: бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. 26 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Російські окупаційні війська вели інтенсивний прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Два рази упродовж доби противник обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі Авдіївки”.

В ході бойових дій двох військовослужбовців Об’єднаних сил поранено. Підрозділи, що обороняються, тримають ситуацію під своїм контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

“За даними розвідки, одного окупанта минулої доби знищено та ще 7 — поранено. Від початку поточної доби ворог вогневої активності не проявляв”, — повідомили у прес-центрі ООС.

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