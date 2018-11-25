ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. 24 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды — с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка, и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность”.
В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.
“Сегодня, 25 ноября, из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Попасной. Потерь не допущено. По данным разведки, за прошедшие сутки, двое российских оккупантов были уничтожены, еще три боевика вооруженных формирований Российской Федерации получили ранения”, - добавили в пресс-центре ООС.