ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. 24 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі — із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Новолуганське, Красногорівка, та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність”.

Внаслідок бойових дій, смертельне поранення дістав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 25 листопада, зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь у районі Попасної. Втрат не допущено. За даними розвідки, протягом минулої доби, двох російських окупантів було знищено, ще три бойовики збройних формувань Російської Федерації отримали поранення”, — додали у прес-центрі ООС.

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