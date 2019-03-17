ООС: боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Марьинка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа Новотошковское и, дважды, в районе села Крымское", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что потерь среди военных нет и заверили, что ситуация остается под контролем украинских военных.
Напомним, с начала суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения не зафиксировано ни одного вражеского обстрела.