ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Протягом поточної доби противник шість разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.
“У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“: з мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Мар'їнка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: з мінометів калібру 82 мм — у районі населеного пункту Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів — біля селища Новолуганське; з протитанкових ракетних комплексів — поблизу селища міського типу Новотошківське та, двічі, у районі села Кримське”, — йдеться у повідомленні.
В штабі додали, що втрат серед військових немає та запевнили, що ситуація залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, з початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення не зафіксовано жодного ворожого обстрілу.