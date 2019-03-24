ООС: боевики осуществили 3 обстрела позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) дважды обстреляли украинских военных: “из стрелкового оружия — в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4”.

Потерь среди военных нет.

“С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.