ООС: бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. 23 березня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) двічі обстріляли українських військових: “зі стрілецької зброї — у районі населеного пункту Степне; з великокаліберних кулеметів — поблизу села Богданівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ ворог здійснив один обстріл наших позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4”.
Втрат серед військових немає.
“Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.