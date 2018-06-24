ООС: боевики совершили 25 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. За прошедшие сутки, 23 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой. подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения — БМП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении — в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное”, — указано в сообщении.
Также в штабе добавили, что: “В связи со значительным увеличением применения противником артиллерии большого калибра, запрещенного Минского договоренностям, 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь”.
“По данным разведки, трое оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта. В течение текущих суток российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам с РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении”, — добавили в пресс-центре ООС.