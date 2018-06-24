ООС: бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Минулої доби, 23 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільною та контрольованою. переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. У першій половині доби ворог активно застосовував ствольну артилерію та міномети, а ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення — БМП. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

“Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське, Кримське, Світлодарськ та Золоте, що на Луганщині. Не припинялися бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки. Найбільш активні бойові дії упродовж доби точилися на Маріупольському напрямку — в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Широкіне та Водяне”, — вказано у повідомленні.

Також у штабі додали, що: “У зв’язку із значним збільшенням застосування ворогом артилерії великого калібру, забороненого Мінськими домовленостями, 5 наших захисників отримали поранення. Всі вони госпіталізовані і їм надається кваліфікована медична допомога”.

“За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще чотирьох поранено. Ворог також втратив одну одиницю автомобільного транспорту. Упродовж поточної доби російські найманці один раз відкривали вогонь по наших захисниках з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку”, — додали в прес-центрі ООС.

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