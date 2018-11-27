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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100296 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106506 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142104 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139058 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133585 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127015 просмотра

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Эксклюзив
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145367 просмотра

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ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. 26 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе — 7 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Свободного, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм”.

В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

“Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск в прошедшие сутки уничтожены и еще трое — ранены. С начала этого периода противник огневой активности не проявлял”, - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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