ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. 26 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе — 7 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Свободного, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм”.
В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.
“Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск в прошедшие сутки уничтожены и еще трое — ранены. С начала этого периода противник огневой активности не проявлял”, - сообщили в пресс-центре ООС.