ООС: боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 13 раз украинских военных: “дважды вблизи населенного пункта Пески — из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов; у города Красногоровка — из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Верхнеторецкое — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи города Авдеевка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у населенного пункта Каменка — с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Гнутово — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая — со станковых противотанковых гранатометов; вблизи села Лебединское — с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Шумы — из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Золотое-4 — из минометов калибра 82 мм; у населенного пункта майорских — из ручных противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Станица Луганская — из стрелкового оружия”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один боевик — был уничтожен, еще трое — ранены.

“С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.