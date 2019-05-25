ООС: бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 13 разів українських військових: “двічі поблизу населеного пункту Піски — з мінометів калібрів 120 і 82 мм та автоматичних станкових гранатометів; біля міста Красногорівка — з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів; в районі населеного пункту Верхньоторецьке — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі поблизу міста Авдіївка — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля населеного пункту Кам’янка — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу села Гнутове — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі біля населених пунктів Новотроїцьке, Красногорівка і Новоселівка Друга — зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу села Лебединське — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: поблизу населеного пункту Шуми — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Золоте-4 — з мінометів калібру 82 мм; біля населеного пункту Майорськ — з ручних протитанкових гранатометів; в районі населеного пункту Станиця Луганська — зі стрілецької зброї”.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, один отримав поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 24 травня один бойовик — був знищений, ще троє — поранені.

“Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.