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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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15:45 • 60765 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 119806 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110884 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137244 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Актуальное
ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 12539 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. 23 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 10 раз украинских военных: “дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески — из противотанковых ракетных комплексов; возле села Павлополь — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Опытное — с станковых противотанковых гранатометов; дважды в районе города Авдеевка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у населенного пункта Пищевик — с автоматических станковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двое боевиков были уничтожены, один — ранен.

“С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки „Восток“: у населенного пункта Новотроицкое — из минометов калибра 82 мм; вблизи села Лебединское — с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Гнутово — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, — добавили в пресс-центре ООС.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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