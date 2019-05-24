ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 10 раз украинских военных: “дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески — из противотанковых ракетных комплексов; возле села Павлополь — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Опытное — с станковых противотанковых гранатометов; дважды в районе города Авдеевка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у населенного пункта Пищевик — с автоматических станковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двое боевиков были уничтожены, один — ранен.

“С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки „Восток“: у населенного пункта Новотроицкое — из минометов калибра 82 мм; вблизи села Лебединское — с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Гнутово — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, — добавили в пресс-центре ООС.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.