ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. 23 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 10 разів українських військових: “двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски — з протитанкових ракетних комплексів; біля села Павлопіль — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Опитне — зі станкових протитанкових гранатометів; двічі в районі міста Авдіївка — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля населеного пункту Пищевик — з автоматичних станкових гранатометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів”.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 23 травня двоє бойовиків було знищені, один — поранений.
“Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“: біля населеного пункту Новотроїцьке — з мінометів калібру 82 мм; поблизу села Лебединське — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Гнутове — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї”, — додали у прес-центрі ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.