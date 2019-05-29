ООС: боевики осуществили 11 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- у населенного пункта Широкино — из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
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- вблизи населенного пункта Пищевик — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединский — из минометов калибра 120 мм;
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- дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное — со станковых противотанковых гранатометов;
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- вблизи села Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи населенного пункта Чермалык — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны два раза:
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- вблизи города Попасная — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- у населенного пункта Железное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трое боевиков были уничтожены, еще одного — ранены.
С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”:
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- вблизи населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм;
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- у города Марьинка — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи села Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.