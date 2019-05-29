ООС: боевики осуществили 11 обстрелов позиций украинских военных

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19770 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 42215 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60722 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75935 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119797 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110883 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137243 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ООС: боевики осуществили 11 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики осуществили 11 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 13656 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • у населенного пункта Широкино — из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
  • вблизи населенного пункта Пищевик — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединский — из минометов калибра 120 мм;
  • дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное — со станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи села Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Чермалык — из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи города Попасная — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у населенного пункта Железное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трое боевиков были уничтожены, еще одного — ранены.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”:

  • вблизи населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм;
  • у города Марьинка — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи села Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

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