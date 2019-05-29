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ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. 28 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник дев’ять разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • біля населеного пункту Широкине — з артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • поблизу населеного пункту Пищевик — з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі в районі населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка і Лебединське — з мінометів калібру 120 мм;
  • двічі біля населених пунктів Кам’янка і Водяне — зі станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу села Павлопіль — з великокаліберних кулеметів;
  • поблизу населеного пункту Чермалик — зі стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні два рази:

  • поблизу міста Попасна — з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • біля населеного пункту Залізне — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 28 травня трьох бойовиків було знищено, ще одного — поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”:

  • поблизу населеного пункту Піски — з мінометів калібру 82 мм;
  • біля міста Мар’їнка — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу села Гнутове — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

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