ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. 28 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник дев’ять разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- біля населеного пункту Широкине — з артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм;
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- поблизу населеного пункту Пищевик — з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- тричі в районі населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка і Лебединське — з мінометів калібру 120 мм;
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- двічі біля населених пунктів Кам’янка і Водяне — зі станкових протитанкових гранатометів;
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- поблизу села Павлопіль — з великокаліберних кулеметів;
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- поблизу населеного пункту Чермалик — зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні два рази:
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- поблизу міста Попасна — з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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- біля населеного пункту Залізне — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 28 травня трьох бойовиків було знищено, ще одного — поранено.
Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”:
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- поблизу населеного пункту Піски — з мінометів калібру 82 мм;
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- біля міста Мар’їнка — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
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- поблизу села Гнутове — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.