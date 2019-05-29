Бойовики атакували військових біля Попасної, один боєць ЗСУ зник безвісти

КИЇВ. 29 травня. УНН. Під час бойового зіткнення біля Попасної зник безвісти один військовослужбовець операції ОС, двох бойовиків при цьому було знищено. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку 54 окремої механізованої бригади у Faceook.