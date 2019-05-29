Бойовики атакували військових біля Попасної, один боєць ЗСУ зник безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Під час бойового зіткнення біля Попасної зник безвісти один військовослужбовець операції ОС, двох бойовиків при цьому було знищено. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку 54 окремої механізованої бригади у Faceook.
“В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю”, — йдеться у повідомленні.
“На жаль під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. На даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали”, — додають військовослужбовці.
Нагадаємо, раніше за попередньою інформацією штабу ООС — восьмеро військових ЗСУ потрапили в полон бойовиків.