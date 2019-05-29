Боевики атаковали военных около Попасной, один боец ВСУ пропал без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во время боевого столкновения у Попасной пропал без вести один военнослужащий операции ОС, двое боевиков при этом были уничтожены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу 54 отдельной механизированной бригады в Faceook.
"В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе н.п. Попасная группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой. В ходе боя саперами было уничтожено двух военнослужащих противника и один ранен. Для поддержки ДРГ противником была применены запрещенное минскими договоренностями оружие", - говорится в сообщении.
"К сожалению во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали", - добавляют военнослужащие.
Напомним, ранее по предварительной информации штаба ООС - восемь военных ВСУ попали в плен боевиков.