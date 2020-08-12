ООС: боевики три раза открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушили режим прекращения огня из тяжелого вооружения, но трижды для правокаций украинских военных применяли стрелковое оружие, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений не прозвучало ни одного выстрела со стороны противника", - сообщили в пресс-центре.
В то же время, у населенных пунктов Марьинка и Пивденное отмечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия.
Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
"В целом, с начала сегодняшних суток, украинские военнослужащие задокументировали 3 нарушения провозглашенного режима прекращения огня противником. Эти вражеские огневые провокации не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.