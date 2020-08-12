ООС: бойовики три рази відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушили режим припинення вогню з важкого озброєння, але тричі для правокацій українських військових застосовували стрілецьку зброю, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів не пролунало жодного пострілу з боку противника", - повідомили у пресцентрі.
Водночас, біля населених пунктів Мар’їнка і Південне відмічено декілька неприцільних автоматичних черг ворога зі стрілецької зброї.
Ще один факт провокації з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.
"Загалом, від початку сьогоднішньої доби, українські військовослужбовці задокументували 3 порушення проголошеного режиму припинення вогню противником. Ці ворожі вогневі провокації не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 11 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.