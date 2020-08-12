ООС: бойовики три рази відкривали вогонь

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів не пролунало жодного пострілу з боку противника", - повідомили у пресцентрі.

Водночас, біля населених пунктів Мар’їнка і Південне відмічено декілька неприцільних автоматичних черг ворога зі стрілецької зброї.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

"Загалом, від початку сьогоднішньої доби, українські військовослужбовці задокументували 3 порушення проголошеного режиму припинення вогню противником. Ці ворожі вогневі провокації не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 11 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.