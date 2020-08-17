ООС: боевики огонь не открывали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.
Однако отметили, что враг продолжает осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля Трехсторонней контактной группой.
Так, 17 августа, украинскими военными обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения, которые привлечены к отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.
Напомним, что боевики не нарушают режим прекращения огня уже четвертую неделю подряд.