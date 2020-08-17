ООС: бойовики вогонь не відкривали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Однак відзначили, що ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.
Так, 17 серпня, українськими військовими виявлено один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи, які залучені до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, що бойовики не порушують режим припинення вогню вже четвертий тиждень поспіль.