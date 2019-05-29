ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Здесь боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил возле села Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, четыре раза вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов, около города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе населенного пункта Новотроицкое - из автоматических станковых гранатометов, вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, за минувшие сутки, 28 мая, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.