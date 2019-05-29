ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Станом на 18:00 незаконні збройні формування вісім разів порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Тут бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля села Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, чотири рази поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів, біля міста Мар'їнка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, в районі населеного пункту Новотроїцьке – з автоматичних станкових гранатометів, поблизу села Гнутове – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, минулої доби, 28 травня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.