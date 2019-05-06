ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг восемь раз обстрелял украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений с 120 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов - около поселка городского типа Талаковка; четыре раза из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Марьинка, Гранитное, Талаковка и Лебединский.
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: дважды из 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка, из 120 мм минометов - около населенного пункта Троицкое", - отмечается в сообщении.
Потерь среди украинских военных нет.
Напомним, новым командующим Операции Объединенных сил стал Александр Сирский.