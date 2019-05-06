ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог вісім разів обстріляв українські позиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів",- йдеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: з станкових протитанкових гранатометів – біля селища міського типу Талаківка; чотири рази з великокаліберних кулеметів - поблизу населених пунктів Мар'їнка, Гранітне, Талаківка і Лебединське.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: двічі з 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка; з 120 мм мінометів – біля населеного пункту Троїцьке", - зазначається в повідомленні.
Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, новим командувачем Операції Об'єднаних сил став Олександр Сирський.