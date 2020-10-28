ООС: боевики открывали огонь из стрелкового оружия возле Водяного
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 28 октября, нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.
Так, недалеко от Водяного зафиксировано несколько выстрелов из стрелкового оружия. Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Кроме того сообщается, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 3 гектара территории и передано на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 27 октября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.