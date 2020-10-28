ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Минулої доби, 27 жовтня, бойовики чотири рази порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски — ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
“Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — повідомили у штабі.
Додається, що від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. “Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано”, — відзвітували військові.
“Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами”, — резюмували у штабі ООС.
Нагадаємо, згідно звіту СММ ОБСЄ, минулої доби було зафіксовано 23 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та жодного такого порушення в Луганській області.