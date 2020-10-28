СММ ОБСЄ зафіксувала 23 порушення "режиму тиші" на Донбасі - звіт

“У Донецькій області СММ зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість із яких сталися в районах на північ від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

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“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 903 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 573 вибухи, 30 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 16 спалахів дульного полум’я та 23 освітлювальні ракети, а також 1 261 чергу і постріл)”, — додається у звіті.

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