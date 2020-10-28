СММ ОБСЕ зафиксировала 23 нарушения "режима тишины" на Донбассе - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. СММ ОБСЕ прошедшие сутки зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и не зафиксировала ни одного такого нарушения в Луганской области. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии № 256/2020, передает УНН.
“В Донецкой области СММ зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство из которых произошли в районах к северу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.
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“После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 1903 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 573 взрывы, 30 неопределенных пролетевших боеприпасов, 16 вспышек дульного пламени и 23 осветительные ракеты, а также 1261 очередь и выстрел)”, — добавляется в отчете.
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