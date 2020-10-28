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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 60070 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 85411 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103447 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122718 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100050 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101072 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103614 просмотра

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СММ ОБСЕ зафиксировала 23 нарушения "режима тишины" на Донбассе - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала 23 нарушения "режима тишины" на Донбассе - отчет

Киев  •  УНН

 • 12000 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. СММ ОБСЕ прошедшие сутки зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и не зафиксировала ни одного такого нарушения в Луганской области. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии № 256/2020, передает УНН.

“В Донецкой области СММ зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство из которых произошли в районах к северу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

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“После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 1903 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 573 взрывы, 30 неопределенных пролетевших боеприпасов, 16 вспышек дульного пламени и 23 осветительные ракеты, а также 1261 очередь и выстрел)”, — добавляется в отчете.

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