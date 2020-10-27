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На оновлення водопостачання Донбасу потрібно понад 170 млн доларів — звіт

На оновлення водопостачання Донбасу потрібно понад 170 млн доларів — звіт

Київ • УНН

 • 16948 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На оновлення мереж водопостачання КП “Вода Донбасу” потрібно більше 170 млн доларів. Про це йдеться у звіті “Оцінка ризиків системи водопостачання КП “Вода Донбасу”, який презентували UNICEF та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

“КП „Вода Донбасу“ забезпечує питною водою майже 3.7 мільйона людей на Сході України. Це підприємство — єдиний комунальний постачальник води у Донецькому регіоні”, — нагадали в Мінреінтеграції.

Зазначається, що у звіті детально описують основні ризики в роботі підприємства, які можуть суттєво вплинути на забезпечення регіон питною водою, серед них:

— зношена система водопостачання;

— відсутність належного технічного обслуговування мереж;

— бойові дії у безпосередній близькості до об’єктів водопостачання;

— критичне зниження фінансових показників підприємства через зниження рівня життя місцевого населення, яке страждає від збройної агресії Росії поблизу лінії дотику та не може у повному обсязі оплачувати послуги з водопостачання.

За висновками авторів звіту, вирішити проблему можливо лише за рахунок інвестиційних коштів міжнародних партнерів України.

“Для здійснення тільки першочергових технічних заходів, спрямованих на оптимізацію обладнання електропостачання, закупівлю критично необхідного обладнання, яке потрібно для подальшої подачі води потрібно близько 68,6 мільйонів доларів для районів, де відбуваються бойові дії, та приблизно 101 мільйон доларів, у районах, де немає бойових дій”, — йдеться в звіті.

Як повідомляв УНН, Україна втратила від війни на Донбасі 100 млрд доларів, ще 22 млрд — знадобляться на відновлення.

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