Україна втратила від війни на Донбасі 100 млрд доларів — Резніков

“Розмір біди — 9,5 мільйонів українців, які постраждали від війни з Російською Федерацією. Розмір біди — це за оцінкою 100 млрд доларів втрат держави тільки від зруйнованого Донбасу. Розмір біди — це 22 млрд доларів — мінімальна сума, яка потрібна буде на відновлення і запуск [економіки] після деокупації Донбасу”, — повідомив Резніков.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції сподіваються представити парламенту законопроект про перехідний період на Донбасі не пізніше першого кварталу 2021 року.