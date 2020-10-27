Україна втратила від війни на Донбасі 100 млрд доларів — Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна втратила від війни на Донбасі 100 млрд доларів, ще 22 млрд — знадобляться на відновлення. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає УНН.
“Розмір біди — 9,5 мільйонів українців, які постраждали від війни з Російською Федерацією. Розмір біди — це за оцінкою 100 млрд доларів втрат держави тільки від зруйнованого Донбасу. Розмір біди — це 22 млрд доларів — мінімальна сума, яка потрібна буде на відновлення і запуск [економіки] після деокупації Донбасу”, — повідомив Резніков.
Нагадаємо, у Мінреінтеграції сподіваються представити парламенту законопроект про перехідний період на Донбасі не пізніше першого кварталу 2021 року.