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Резніков повідомив, коли планує представити в Раді законопроект про перехідний період

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Мінреінтеграції сподіваються представити парламенту законопроект про перехідний період на Донбасі не пізніше першого кварталу 2021 року. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.

"Маю надію, що проект закону про перехідний період, в тому числі елементи амністії, ми спробуємо презентувати в парламенті не пізніше першого кварталу наступного року", - сказав Резніков.

Нагадаємо, на думку віце-прем’єра, головний сигнал українського законодавства про перехідний період і перехідне правосуддя полягає в тому, що люди, які на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму.

Українські Національні Новини

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