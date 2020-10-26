Резніков повідомив, коли планує представити в Раді законопроект про перехідний період

"Маю надію, що проект закону про перехідний період, в тому числі елементи амністії, ми спробуємо презентувати в парламенті не пізніше першого кварталу наступного року", - сказав Резніков.

Нагадаємо, на думку віце-прем’єра, головний сигнал українського законодавства про перехідний період і перехідне правосуддя полягає в тому, що люди, які на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму.