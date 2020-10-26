Резников сообщил, когда планирует представить в Раде законопроект о переходном периоде

"Надеюсь, что проект закона о переходном периоде, в том числе элементы амнистии, мы попробуем представить в парламенте не позднее первого квартала следующего года", - сказал Резников.

Напомним, по мнению вице-премьера, главный сигнал украинскому законодательству о переходном периоде и переходном правосудии заключается в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима.