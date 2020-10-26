Резников сообщил, когда планирует представить в Раде законопроект о переходном периоде
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Минреинтеграции надеются представить парламенту законопроект о переходном периоде на Донбассе не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
"Надеюсь, что проект закона о переходном периоде, в том числе элементы амнистии, мы попробуем представить в парламенте не позднее первого квартала следующего года", - сказал Резников.
Напомним, по мнению вице-премьера, главный сигнал украинскому законодательству о переходном периоде и переходном правосудии заключается в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима.