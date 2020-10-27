Украина потеряла от войны в Донбассе 100 млрд долларов — Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина потеряла от войны в Донбассе 100 млрд долларов, еще 22 млрд — понадобятся на восстановление. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала “Украина 24”, передает УНН.
“Размер беды — 9,5 миллионов украинцев, пострадавших от войны с Российской Федерацией. Размер беды — это по оценке 100 млрд долларов потерь государства только от разрушенного Донбасса. Размер беды — это 22 млрд долларов — минимальная сумма, которая потребуется на восстановление и запуск [экономики] после деоккупации Донбасса”, — сообщил Резников.
Напомним, в Минреинтеграции надеются представить парламенту законопроект о переходном периоде на Донбассе не позднее первого квартала 2021 года.