Украина потеряла от войны в Донбассе 100 млрд долларов — Резников

“Размер беды — 9,5 миллионов украинцев, пострадавших от войны с Российской Федерацией. Размер беды — это по оценке 100 млрд долларов потерь государства только от разрушенного Донбасса. Размер беды — это 22 млрд долларов — минимальная сумма, которая потребуется на восстановление и запуск [экономики] после деоккупации Донбасса”, — сообщил Резников.

Напомним, в Минреинтеграции надеются представить парламенту законопроект о переходном периоде на Донбассе не позднее первого квартала 2021 года.