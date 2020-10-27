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На восстановление водоснабжения Донбасса необходимо более 170 млн долларов - отчет

На восстановление водоснабжения Донбасса необходимо более 170 млн долларов - отчет

Киев  •  УНН

 • 16947 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. На восстановление сетей водоснабжения КП “Вода Донбасса” нужно более 170 млн долларов. Об этом говорится в отчете “Оценка рисков системы водоснабжения КП “Вода Донбасса”, который презентовали UNICEF и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

“КП „Вода Донбасса“ обеспечивает питьевой водой почти 3,7 миллиона человек на востоке Украины. Это предприятие — единственный коммунальный поставщик воды в Донецком регионе”, — напомнили в Минреинтеграции.

Отмечается, что в отчете подробно описывают основные риски в работе предприятия, которые могут существенно повлиять на обеспечение региона питьевой водой, среди них:

— изношенная система водоснабжения;

— отсутствие надлежащего технического обслуживания сетей;

— боевые действия в непосредственной близости к объектам водоснабжения;

— критическое снижение финансовых показателей предприятия из-за снижения уровня жизни местного населения, которое страдает от вооруженной агрессии России вблизи линии соприкосновения и не может в полном объеме оплачивать услуги по водоснабжению.

По заключению авторов отчета, решить проблему можно только за счет инвестиционных средств международных партнеров Украины.

“Для осуществления только первоочередных технических мероприятий, направленных на оптимизацию оборудования электроснабжения, закупку критически необходимого оборудования, которое требуется для дальнейшей подачи воды потребуется около 68,6 млн долларов для районов, где идут боевые действия, и примерно 101 млн долларов, в районах, где нет военных действий”, — говорится в отчете.

Как сообщал УНН, Украина потеряла от войны в Донбассе 100 млрд долларов, еще 22 млрд — понадобятся на восстановление.

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