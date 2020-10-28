ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшие сутки, 27 октября, боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески — ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
“Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — сообщили в штабе.
Добавляется, что с начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. “Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано”, — отчитались военные.
“Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинам”, — резюмировали в штабе ООС.
Напомним, согласно отчету СММ ОБСЕ, за минувшие сутки было зафиксировано 23 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного такого нарушения в Луганской области.