ООС: бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Водяного

"Від початку поточної доби, 28 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.

Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї. Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Крім того повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 27 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.