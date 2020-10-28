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ООС: бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Водяного

ООС: бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Водяного

Київ • УНН

 • 12974 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби, 28 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.

Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї. Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Крім того повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 27 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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