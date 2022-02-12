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15 марта, 19:03 • 101169 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130936 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116990 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111073 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101228 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98350 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85738 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины"

ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 17848 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. На Донбассе с начала текущих суток боевики трижды нарушили “режим тишины”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

Цитата:

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня“, - говорится в сообщении.

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет”, — отмечается в сообщении.

Детали

Сообщается, что вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Близ населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Дополнение

11 февраля со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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