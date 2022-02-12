ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На Донбассе с начала текущих суток боевики трижды нарушили “режим тишины”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.
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"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня“, - говорится в сообщении.
“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет”, — отмечается в сообщении.
Детали
Сообщается, что вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Близ населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Дополнение
11 февраля со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.