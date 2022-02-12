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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52001 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші"

ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші"

Київ • УНН

 • 17852 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Донбасі з початку поточної доби бойовики тричі порушили “режим тиші”. Про це повідомляє УНН із посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.

Цитата:

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню“,- йдеться в повідомленні.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, — зазначається в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Лопаскине російські найманці двічі задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Зауважується, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Доповнення

11 лютого з боку збройних формувань РФ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Українські Національні Новини

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