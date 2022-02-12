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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52189 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню

Київ • УНН

 • 39638 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. З боку збройних формувань РФ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

Деталі

Поблизу Мар'їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

В напрямку Невельського ворог 2 рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На околицях Пісків окупанти двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Широкіного бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного збройні формування росії відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Стан на 7-му ранку 12 лютого

Поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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