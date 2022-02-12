ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи Марьинки русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
В направлении Невельского враг 2 раза открывал огонь из стрелкового оружия.
В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Широкиного боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Водяного вооруженные формирования россии открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Состояние на 7 утра 12 февраля
Вблизи Песков войска агресора вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.