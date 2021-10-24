ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На Донбассе в течение текущих суток боевики трижды нарушили “режим тишины”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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“В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.