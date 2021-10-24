ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші"

Цитата

“Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.