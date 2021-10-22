ООС: бойовики дев’ять разів порушили “тишу”, є поранений та травмований
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Донбасі упродовж поточної доби бойовики дев’ять разів порушили “режим тиші”. Внаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військового, ще один зазнав бойового травмування. Про це УНН повідомляє з посиланням на ООС.
Цитата
“Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.
Зазначається, що в бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Також українські позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети. Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох — задовільний. Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — інформує ООС.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.