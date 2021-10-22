ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

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В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 22 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - резюмували у штабі.

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