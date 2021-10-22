ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 22 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - резюмували у штабі.
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